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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Hulk defteri yine açıldı
Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde kulübün kapısından dönen dünyaca ünlü süperstar için yeniden harekete geçti. Atletico Mineiro ’d a başarılı bir yarım sezon geçiren 34 yaşındaki golcü, Şampiyonlar Ligi kartıyla ikna edilmeye çalışılacak.
Ye ni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı elde etmek için kolları sıvayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Ya lçın ’la 1 yıllık anlaşmaya varmasının ardından transferde gaza bastı. Bu doğrultuda listesindeki isimlerin üzerine yoğunlaşan yönetim, teknik ekibin talebi doğrultusunda önceliği golcü hamlesine verdi. Ocak ayında uzun pazarlıklara rağmen kulübün kapısından son anda dönen Hulk, tekrar Beşiktaş ’ın radarına girdi. Te knik direktör Sergen Ya lçın ’ın transferini çok istediği 34 yaşındaki futbolcu için harekete geçen idareciler, Brezilyalı futbolcunun menaceriyle temas kuracak.