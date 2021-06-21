Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Harcama limitleri planları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merakla beklenen 2021-2022 sezonu kulüp harcama limitlerini önceki akşam resmen açıkladı. Beşiktaş ’ın limiti 309 milyon 158 bin lira olarak belirlendi. Yüzde 25 sapmayla birlikte rakamın 386 milyon 447 bin lira olduğu duyuruldu.

BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Yeni harcama limiti, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi ’nde mücadele edecek olan Beşiktaş ’ın beklentisini karşılamadı. 386 milyon lira tutarındaki limit transferde siyah-beyazlı yönetimin işini bir hayli zorlaştırdı.

GHEZZAL VE ROSIER ZORA GİRDİ

Kiralık sözleşmeleri biten Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ’in bonservislerini kulüplerinden almaya çalışan Beşiktaş ’ın manevra alanı çok daraldı. Ghezzal ’ı 4-5 milyon, Rosier ’i 3-4 milyon euro karşılığında bonservisleriyle birlikte kadrosuna katmak isteyen Kartal ’ın bu paraları ödemesinin şu an için mümkün olmadığı ifade edildi.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Siyah-beyazlı yönetimin, kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Ghezzal için Leicester City ile sonuna kadar kıran kırana pazarlık yapacağı aktarıldı.

GARANTİ VERİLMİŞTİ

Beşiktaş ’ın Rosier konusunda ise kiralama seçeneğini yeniden öne çıkaracağı vurgulandı. Siyah-beyazlı yönetim, Sporting Lizbon kulübüne geçtiğimiz günlerde Rosier ’i bir yıl daha kiralama teklifi yaparken, Fransız sağ bekin bonservisini 2022 ’de alma garantisi de vermişti. Rosier ’i kadrosunda tutmaya kararlı olan Kartal ’ın zorunlu satın alma opsiyonunu 2-3 milyon euro düzeyinde tuttuğu da kaydedildi.

10 MİLYON EUROYA EVET DENECEK

Beşiktaş ’ın yüksek bir bonservis bedeli karşılığında oyuncu satmadan transfer yapması zor görünüyor. Cyle Larin şu an için Kartal ’ın elindeki en değerli oyuncu olarak öne çıkıyor.Siyah-beyazlılar kısa süre önce Rus ekibi Spartak Moskova ’nın Larin için yaptığı 10 milyon euroluk teklifi yeterli bulmamıştı. Müthiş bir sezon geçiren Kanadalı yıldızı 12-15 milyon euro civarında bir bonservisle satmaya sıcak bakan siyah-beyazlıların mecburiyet halinde 10-12 milyon euro düzeyindeki bir teklifi de kabul edebileceği ileri sürüldü. Satış halinde bonservis gelirinin üçte biri Beşiktaş ’ın kulüp harcama limitine eklenecek.

VIDA – LJAJIC UMUDU

Beşiktaş Kulübü futbol takımında en yüksek yıllık garanti ücretleri Domagoj Vida ve Adem Ljajic ’e ödüyor. Bedelsiz gelen Vida 3.7 milyon euro, bonservisine 6.5 milyon euro ödenen Ljajic ise 2 milyon 250 bin euro kazanıyor. Siyah-beyazlı yönetim tıpkı geçen sezon başında olduğu gibi Vida ve Ljajic ’ten indirim isteyecek.

2 YIL UZATILACAK

Ciddi bir indirim yapmayı kabul ederse Vida ’nın 2022 ’de bitecek sözleşmesi yeni koşullarla en az 2 yıl uzatılacak. Son iki yıldır beklentilerin çok altında kalan Ljajic ’ten de yıllık ücretinde indirim yapması veya uygun bir bonservisle takımdan ayrılması talep edilecek. Beşiktaş geçen sezon yıllık ücretlerinde indirim istediği yabancı oyuncularından olumsuz yanıt almıştı.

SALİH’İN ARDINDAN KENAN’I BİTİRDİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ’la yollarını ayıran Salih Uçan ’ın ardından Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ’la sözleşmesi biten Kenan Karaman ’la da el sıkıştı.

3 YILLIK İMZA

Siyah-beyazlılar başarılı bir sezonu geride bırakan Salih ’le 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. A Milli Takım ile EURO 2020 ’de bulunan Kenan Karaman ’la yine 3 senelik anlaşmaya varıldığı belirlendi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Siyah-beyazlı kulübün kısa süre içinde Salih Uçan ve Kenan Karaman transferlerini resmen açıklaması bekleniyor.

YABANCI SAYISI KRİZ YARATACAK

Kartal, TFF tarafından ilan edilen yeni yabancı futbolcu kuralına göre önümüzdeki sezon da 14 yabancıyı A takım listesine yazabilecek. Siyah-beyazlılar, yabancı oyunculardan Aboubakar, Montero ve Mensah ’la yollarını ayırsa da kadroda düşünülmeyen isimler yönetimin yine başını ağrıtacak.

LENS VE DOUGLAS DÜŞÜNÜLMÜYOR

Jeremain Lens ve Douglas teknik heyet tarafından kesinlikle kadroda düşünülmüyor. Lens ’in 1 sezon daha kiralanması, Douglas ’ın ise ayrılmayı kabul etmemesi durumunda yine kadro dışında tutulması bekleniyor. Beşiktaş geçen sezon devre arasında Lens ’i Karagümrük ’e kiralarken, Douglas ayrılığa yanaşmamıştı. (Skorer)

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