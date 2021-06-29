Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Golcü işini Ahmet Nur Çebi

Yeni sezona yapılacak transferler için çalışmalarını daha hızlandıran Beşiktaş Yönetimi, golcü arayışlarında, Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic dışındaki başka isimlere de dönmeyi planlıyor. Özellikle Fulhamlı Mitrovic ’in pahalı olması, Diego Costa ’nın, kulübün indirim talebine yanıt vermemesi nedeniyle siyah-beyazlılar başka isimleri de gündemine alacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ’nin golcü transferiyle bizzat ilgileneceği öğrenilirken, belirlediği bazı isimlerin transferini temmuz ayında bitirmeyi planladığı vurgulandı.

Vodafone ’da ‘Dev ’ hazırlık

Yeni sezona zemin açısından bu kez sorunsuz başlamak isteyen Beşiktaş ’ta, Vodafone Park ’ın bakımı son sürat devam ediyor. 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi maçlarına bir kez daha ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park ’ta zemin dışında birçok noktası da yeniden gözden geçirildi. Yeni sezonda maçların seyircili oynayacağı da göz önünde bulundurarak geniş bir bakımdan geçirilen Vodafone Park sezonun ilk resmi karşılaşmasına hazır olacak. (Skorer)