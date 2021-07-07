Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ghezzal olmazsa Robert Skov

Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal için şartları sonuna kadar zorlayan yönetim bir yandan da olası bir olumsuz duruma karşın alternatif arayışlarını sürdürüyor. Crystal Palace ile sözleşmesi biten Townsend’i listesine alan Beşiktaş’ın gündemine bir isim daha girdi.

SKOV BEŞİKTAŞ’A TEKLİF EDİLDİ

Bundesliga ekibi Hoffenheim’da forma giyen Robert Skov’un menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’a teklif edildiği öğrenildi. Geçen sezon 30 maça çıkan ve 2 gol atan Danimarkalı kanat oyuncusunun takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.

HOFFENHEIM KİRALAMAYI PLANLIYOR

Beşiktaş yönetimi eğer Ghezzal için yapılan pazarlıklardan sonuç alamazsa Robert Skov konusunda girişimlerde bulunacak. Alman basınına göre Hoffenheim, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı planlıyor.

DANİMARKA’DAKİ PERFORMANSINI ALMANYA’YA TAŞIYAMADI

2019 yılında Kopenhag’dan 10 milyon Euro karşılığında Hoffenheim’a transfer olan Robert Skov, Danimarka’daki performansını Almanya’ya taşıyamadı. Danimarka’nın Euro 2020 kadrosunda yer alan Skov şu ana kadar turnuvada forma giyemedi.

DANİMARKA’DA 26 MAÇTA 24 GOL ATMIŞTI

Yıldız futbolcu 2018-19 sezonunda Danimarka Ligi’nde 26 maçta 24 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. (Takvim)

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