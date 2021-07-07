Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ghezzal olmazsa Robert Skov

Beşiktaş yönetimi geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal ’ın transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Siyah-Beyazlılar şu ana kadar ne Leicester City kulübü ne de Cezayirli yıldızı ikna edemedi. Beşiktaş olası bir olumsuz duruma karşın alternatif arayışlarını da devam ettiriyor. Gelen son haberlere göre, Bundesliga ekibi Hoffenheimda forma giyen Robert Skovun menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlılara teklif edildiği öğrenildi

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 26 dakika önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ghezzal olmazsa Robert Skov
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ghezzal olmazsa Robert Skov
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ghezzal olmazsa Robert Skov

Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal için şartları sonuna kadar zorlayan yönetim bir yandan da olası bir olumsuz duruma karşın alternatif arayışlarını sürdürüyor. Crystal Palace ile sözleşmesi biten Townsend’i listesine alan Beşiktaş’ın gündemine bir isim daha girdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ghezzal olmazsa Robert Skov

SKOV BEŞİKTAŞ’A TEKLİF EDİLDİ

Bundesliga ekibi Hoffenheim’da forma giyen Robert Skov’un menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’a teklif edildiği öğrenildi. Geçen sezon 30 maça çıkan ve 2 gol atan Danimarkalı kanat oyuncusunun takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ghezzal olmazsa Robert Skov

HOFFENHEIM KİRALAMAYI PLANLIYOR

Beşiktaş yönetimi eğer Ghezzal için yapılan pazarlıklardan sonuç alamazsa Robert Skov konusunda girişimlerde bulunacak. Alman basınına göre Hoffenheim, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı planlıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ghezzal olmazsa Robert Skov

DANİMARKA’DAKİ PERFORMANSINI ALMANYA’YA TAŞIYAMADI

2019 yılında Kopenhag’dan 10 milyon Euro karşılığında Hoffenheim’a transfer olan Robert Skov, Danimarka’daki performansını Almanya’ya taşıyamadı. Danimarka’nın Euro 2020 kadrosunda yer alan Skov şu ana kadar turnuvada forma giyemedi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ghezzal olmazsa Robert Skov

DANİMARKA’DA 26 MAÇTA 24 GOL ATMIŞTI

Yıldız futbolcu 2018-19 sezonunda Danimarka Ligi’nde 26 maçta 24 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. (Takvim)

transfer

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 26 dakika önce
0 11 1 dakika okuma süresi

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