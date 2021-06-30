Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ghezzal için bütçe operasyonu

Leicester City ’nin bonservisini 6 milyon Euro olarak belirlediği yıldız futbolcu için çalışmalarını hızlandıran yönetim, bu transfer için bütçe oluşturmaya çalışıyor. İdareciler; Ersin ve Larin ’in satışı halinde elde edilecek gelirin büyük bölümünü Ghezzal ’e harcamayı planlıyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 25 dakika önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ghezzal için bütçe operasyonu
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ghezzal için bütçe operasyonu

Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City ’den kiralanan Rachid Ghezzal, ortaya koyduğu başarılı performansla çifte kupaya önemli katkı yapmıştı. Cezayirli kanat oyuncusunu yeni sezonda da kadrosunda tutmayı planlayan yönetim, yıldız ismin menaceri Anoir Fazuli ’yle bir görüşme yapmıştı. Temsilcisinin aktardığı bilgiye göre Ghezzal ’in bonservisini alabilmek için 6 milyon Euro ’luk bir ödeme yapması gereken yönetim, bütçe oluşturmak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda oyuncu satışı yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, gündemdeki isimler; Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin gibi isimleri gönderip elde edeceği bütçeyle 29 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilir.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 25 dakika önce
0 17 Bir dakikadan az

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