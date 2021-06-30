Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ersin Destanoğluna 84 milyon

Fransa temsilcisi Nice, Kartal ’ın 19 yaşındaki genç file bekçisi için gözünü kararttı. Lig 1 ekibi, yetenekli kaleci için Siyah-Beyazlılar ’a 8 milyon Euro (84 milyon TL) teklif etti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 25 dakika önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ersin Destanoğluna 84 milyon
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ersin Destanoğluna 84 milyon

Siyah-Beyazlı formayla son 1,5 sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Ersin Destanoğlu, transfer piyasasında da ön plana çıkmayı başarmıştı. Birçok dünyaca ünlü futbol paylaşım sitesinin gelecek vadeden isimler arasında gösterdiği 19 yaşındaki file bekçisi, Fransa ’dan başta olmak üzere birçok kulübün radarına girmişti. Son olarak Lig 1 ekiplerinden Nice, Ersin için Beşiktaş ’ın kapısını resmen çaldığı ortaya çıktı. Güney Fransa temsilcisinin Kara Kartal ’a 8 milyon Euro ’luk (84 milyon TL) teklifte bulunduğu kaydedildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 25 dakika önce
0 17 Bir dakikadan az

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