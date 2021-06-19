Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Diego Costa bitiyor

Son şampiyon Beşiktaş önümüzdeki sezon mücadele edeceği Devler Ligi’ne uygun bir kadro kurmak adına uzun süredir yoğun mesai harcıyordu. Son olarak Atletico Madrid forması giyen dünyaca ünlü süperstar Diego Costa ile haftalardır pazarlıklarını sürdüren Kara Kartal, İspanyol forvetle anlaşma noktasına geldi. Kıran kırana gerçekleşen görüşmeler sonucunda 32 yaşındaki golcü yıllık 2.5 milyon Euro’luk teklifi kabul etti.