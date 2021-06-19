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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Diego Costa bitiyor
Uzun süredir devam eden görüşmeler sonuç verdi, kıran kırana pazarlıklarda artık anlaşma noktasına gelindi. Beşiktaş, Brezilya asıllı İspanyol yıldızla senelik 2.5 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro imza parası karşılığında el sıkıştı. Artık kontrat üzerindeki ayrıntıların konuşulduğu öğrenildi.
Son şampiyon Beşiktaş önümüzdeki sezon mücadele edeceği Devler Ligi’ne uygun bir kadro kurmak adına uzun süredir yoğun mesai harcıyordu. Son olarak Atletico Madrid forması giyen dünyaca ünlü süperstar Diego Costa ile haftalardır pazarlıklarını sürdüren Kara Kartal, İspanyol forvetle anlaşma noktasına geldi. Kıran kırana gerçekleşen görüşmeler sonucunda 32 yaşındaki golcü yıllık 2.5 milyon Euro’luk teklifi kabul etti.