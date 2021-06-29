Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Costada umutlu bekleyiş

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlamasının ardından Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ’la yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, kadrosuna yeni bir golcü kazandırmak için düğmeye basmıştı.

Bu doğrultuda listesinin başına İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ’le yollarını ayıran Diego Costa ’yı yazan yönetim, 32 yaşındaki golcü için kesenin ağzını açtı.

İspanyol futbolcu için son olarak 2 milyon Euro garanti ücret artı 500 bin Euro da bonus teklif eden yönetim, tecrübeli oyuncudan geri dönüş bekliyor.

Siyah-Beyazlı idareciler, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Costa ’ya birçok kulüpten teklif gelmesine rağmen dünyaca ünlü süperstarın Kartal ’ı seçmesini bekliyor.

Diouf ’ta durmak yok

Hatayspor formasıyla geçen sezona damgasını vuran Mame Diouf da Kara Kartal ’ın forvet transferi doğrultusunda listesinde yar alan isimlerden…

Kulübünün sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanma kararı aldığı başarılı forvet, eğer 1.2 milyon Euro ’luk çıkış maddesi sorununu hallederse Kartal olacak.

Gökmen Özcan

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