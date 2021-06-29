Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Costada umutlu bekleyiş

Dünyaca ünlü golcüye 2 milyon Euro maaş artı 500 bin Euro da bonus öneren yönetim, beklemede... Siyah-Beyazlı idareciler, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle İspanyol golcünün tekliflerine olumlu yanıt vermesini bekliyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Costada umutlu bekleyiş
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Costada umutlu bekleyiş
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Costa'da umutlu bekleyiş

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlamasının ardından Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ’la yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, kadrosuna yeni bir golcü kazandırmak için düğmeye basmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Costa'da umutlu bekleyiş

Bu doğrultuda listesinin başına İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ’le yollarını ayıran Diego Costa ’yı yazan yönetim, 32 yaşındaki golcü için kesenin ağzını açtı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Costa'da umutlu bekleyiş

İspanyol futbolcu için son olarak 2 milyon Euro garanti ücret artı 500 bin Euro da bonus teklif eden yönetim, tecrübeli oyuncudan geri dönüş bekliyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Costa'da umutlu bekleyiş

Siyah-Beyazlı idareciler, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Costa ’ya birçok kulüpten teklif gelmesine rağmen dünyaca ünlü süperstarın Kartal ’ı seçmesini bekliyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Costa'da umutlu bekleyiş

Diouf ’ta durmak yok

Hatayspor formasıyla geçen sezona damgasını vuran Mame Diouf da Kara Kartal ’ın forvet transferi doğrultusunda listesinde yar alan isimlerden…

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Costa'da umutlu bekleyiş

Kulübünün sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanma kararı aldığı başarılı forvet, eğer 1.2 milyon Euro ’luk çıkış maddesi sorununu hallederse Kartal olacak.

Gökmen Özcan

beşiktaş transfer diego costa

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 20 1 dakika okuma süresi

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