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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Costa ve Dzeko ile Şampiyonlar
Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, forvet transferinde iki isim üzerinde yoğunlaştı... Siyah- Beyazlılar, bonservisi elinde olan Diego Costa ve Roma ’dan ayrılmaya hazırlanan Edin Dzeko ile görüşmelerini sürdürüyor. 2.5 milyon Euro garanti ücreti gözden çıkaran Kartal, ekstra bonuslarla ikna çabasında...
Hafta başında teknik direktör Sergen Yalçın ile tekrar görüşüp, resmi açıklamayı yapmaya hazırlanan Beşiktaş , transferde büyük oynuyor. Özellikle forvet transferinde marka bir isimle anlaşmayı planlayan Siyah- Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi ’ne bomba gibi gitmeyi hedefliyor. Kartal, iki yıldız üzerinde yoğunlaşıyor: Edin Dzeko ve Diego Costa… Bonservisi elinde olan Diego Costa, ilk görüşmede 4 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası istemişti. Beşiktaş ise maaş olarak 2.5 milyon Euro ’ya çıktı ve 1.5 milyon Euro imza parası vere bileceklerini iletti. Edin Dzeko ise menajeri aracılığıyla Siyah- Beyazlılar ’a önerildi. Roma ’nın yeni hocası Mourinho ’nun kadroda düşünmediği 35 yaşındaki Bosnalı santrforun mali şartları araştırılıyor.