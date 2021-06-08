Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Costa ve Dzeko ile Şampiyonlar

Hafta başında teknik direktör Sergen Yalçın ile tekrar görüşüp, resmi açıklamayı yapmaya hazırlanan Beşiktaş , transferde büyük oynuyor. Özellikle forvet transferinde marka bir isimle anlaşmayı planlayan Siyah- Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi ’ne bomba gibi gitmeyi hedefliyor. Kartal, iki yıldız üzerinde yoğunlaşıyor: Edin Dzeko ve Diego Costa… Bonservisi elinde olan Diego Costa, ilk görüşmede 4 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası istemişti. Beşiktaş ise maaş olarak 2.5 milyon Euro ’ya çıktı ve 1.5 milyon Euro imza parası vere bileceklerini iletti. Edin Dzeko ise menajeri aracılığıyla Siyah- Beyazlılar ’a önerildi. Roma ’nın yeni hocası Mourinho ’nun kadroda düşünmediği 35 yaşındaki Bosnalı santrforun mali şartları araştırılıyor.