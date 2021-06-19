Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Çinden orta sahaya Fernando

Bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşma zemini arayan Beşiktaş yönetimi, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Gudjufi ve Salih Uçan imzaları atarken, Kenan Karaman ile de anlaşma sağlandı.

Geçen sezon siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Rosier’de önemli yol kat edilirken, orta saha için düşünülen Fernando Lucas ile ilk temas kuruldu.