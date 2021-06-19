Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Çinden orta sahaya Fernando

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı Josef de Souza ’nın yanına takviye yapacak. Siyah-Beyazlılar, Çin ekibi Beijing Guoan forması 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 yıllık teklif yaptı. Ayrıca Beşiktaşta bir isim de sürpriz şekilde takımdan ayrılma kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşma zemini arayan Beşiktaş yönetimi, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Gudjufi ve Salih Uçan imzaları atarken, Kenan Karaman ile de anlaşma sağlandı.

Geçen sezon siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Rosier’de önemli yol kat edilirken, orta saha için düşünülen Fernando Lucas ile ilk temas kuruldu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 22 Bir dakikadan az

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