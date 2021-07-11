Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Beşiktaşta Ghezzal mesaisi

Beşiktaş, Rachid Ghezzalı kadrosuna katmaya çalışıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, Ghezzalın temsilcisi Anouir Fazuli ’yle istanbul ’da görüşecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Beşiktaşta Ghezzal mesaisi
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Beşiktaşta Ghezzal mesaisi

Cezayirli oyuncuyla anlaşma sağlanması halinde, Leicester City kulübüyle temaslar hızlanacak.

Siyah beyazlı ekibin Ghezzal’a yıllık 2 milyon 250 bin euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte 3 senelik sözleşme teklif edeceği belirtildi. Ghezzal geçen sezon şampiyonluk yolunda Beşiktaş ‘a önemli katkı sağladı.

31 lig maçında görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, 8 kez fileleri sarstı, 17 de gol pası verdi. Ghezzal, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol pası verdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 13 Bir dakikadan az

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