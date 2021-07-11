Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Beşiktaşta Ghezzal mesaisi

Cezayirli oyuncuyla anlaşma sağlanması halinde, Leicester City kulübüyle temaslar hızlanacak.

Siyah beyazlı ekibin Ghezzal’a yıllık 2 milyon 250 bin euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte 3 senelik sözleşme teklif edeceği belirtildi. Ghezzal geçen sezon şampiyonluk yolunda Beşiktaş ‘a önemli katkı sağladı.

31 lig maçında görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, 8 kez fileleri sarstı, 17 de gol pası verdi. Ghezzal, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol pası verdi.