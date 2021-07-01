Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Awaziem ile anlaşma tamam!

Beşiktaş ’ın, Portekiz Ligi ekiplerinden Boavista ’da forma giyen Chidozie Awaziem ’le anlaştığı ileri sürüldü.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ’ın, Portekiz Ligi ekiplerinden Boavista ’da forma giyen Chidozie Awaziem ’le anlaştığı ileri sürüldü. Siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki Nijeryalı stoper ve kulübüyle kiralık olarak el sıkıştıkları belirtildi.

Savunmaya iki stoper takviyesi isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın ’ın, Awaziem için kısa süre içinde kararını yönetime bildireceği öğrenildi. Yalçın ’ın onay vermesi halinde genç futbolcunun 1 yıllığına kiralanması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların, Torino ile sözleşmesi biten Kamerunlu stoper Nicolas N ’Koulou ile de ciddi olarak ilgilendiği aktarıldı. Kartal ’ın Awaziem ’in yanı sıra 31 yaşındaki N ’Koulou ’yu da renklerine bağlayabileceği vurgulandı. (Skorer)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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