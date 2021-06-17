Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Awaziem geliyor

Gelecek sezon her pozisyonda alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem ’i kadrosuna katmak üzere. Geçen sezonu Boviasta ’da geçiren bonservisi ise Porto ’da bulunan Awaziem, top tekniği yüksek bir isim.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 29 Bir dakikadan az
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Awaziem geliyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Awaziem geliyor

Gelecek sezon her pozisyonda alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş , Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem’i kadrosuna katmak üzere. Geçen sezonu Boviasta’da geçiren bonservisi ise Porto’da bulunan Awaziem, top tekniği yüksek bir isim.

YALÇIN ISRARLA İSTİYORDU

Teknik direktör Segen Yalçın’ın hem geçen sezon hem de Malatya’nın başındayken takımında görmek istediği bir stoper olan Awaziem için kiralama teklifi Porto’ya iletilmiş durumda.

AWAZİEM DE ‘BEŞİKTAŞ’ DEDİ

Awaziem, Beşiktaş’ta oynamak istediğini kulübüne iletti. Ayrıntılar görüşülmeye devam ediyor. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Awaziem’i alamayınca Welinton’u kadrosuna katmıştı. (Takvim)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 29 Bir dakikadan az

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