Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Alex Teixeiranın maliyeti

Beşiktaş ’ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlayan Siyah Beyazlılar, Sırp oyuncunun yerine Alex Teixeria ’yı kadrosuna katmayı planlıyor. Serbest durumda olan Brezilyalı oyuncu ile temaslar başladı.

Son olarak Çin ’in Jiangsu takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, 3,5 milyon Euro imza parası talep etti. Teixeria, yıllık ücretini de 3,5 milyon Euro olarak belirledi.