Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Alex Teixeiranın maliyeti

Beşiktaş ’ın transfer gündeminde olan Alex Teixeira‘nın maliyeti belli oldu. Yıllık 3,5 milyon Euro ücret talep eden Brezilyalı orta saha, 3,5 milyon Euro da imza parası istiyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 57 dakika önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Alex Teixeiranın maliyeti
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Alex Teixeiranın maliyeti

Beşiktaş ’ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlayan Siyah Beyazlılar, Sırp oyuncunun yerine Alex Teixeria ’yı kadrosuna katmayı planlıyor. Serbest durumda olan Brezilyalı oyuncu ile temaslar başladı. 

Son olarak Çin ’in Jiangsu takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, 3,5 milyon Euro imza parası talep etti. Teixeria, yıllık ücretini de 3,5 milyon Euro olarak belirledi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 57 dakika önce
0 22 Bir dakikadan az

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