Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Alex Teixeirada son viraj!

Uzak Doğu ekiplerinden Jiangsu FC ’yle sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Alex Teixeira ’yı kadrosuna katmak için uzun süredir girişimlerde bulunan yönetim, Sambacı ’nın transferi konusunda önemli mesafe katetti. Josef de Souza ’yla birlikte Brezilya ’da tatilde bulunan 31 yaşındaki futbolcuyla yaklaşık 1 aydır süren pazarlıklar sonunda 2 milyon Euro ’su garanti, 500 bin Euro ’su da bonus olmak üzere 2.5 milyon Euro ’luk yıllık ücrete el sıkışan Kara Kartal, şimdi imza parası konusunu çözmeye çalışıyor. Oyuncunun 2 milyon Euro ’luk imza parası talebini indirmek için yoğun çaba sarf eden Siyah-Beyazlılar, bu miktarı 1 milyon Euro ’ya indirip 3 yıla bölmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda tecrübeli 10 numarayla pazarlıklar devam ediyor.