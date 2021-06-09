Son dakika Beşiktaş transfer haberi: 10 numaraya Faslı yıldız:

Bundesliga’dan küme düşen Schalke’de birçok oyuncuyla yollar ayrılırken sözleşmesi bulunanların da ayrılık isteğinde olduğu kaydedildi. Alman ekibinden daha önce Bentaleb ve Suat Serdar isimleri gündeme gelse de Kartal’ın gözünün Amine Harit’te olduğu, kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi.

23 yaşındaki 10 numaranın menajeri, Beşiktaş ‘ın Fransız futbolcusu N’Koudou’nun da menajerliğini yapıyor. (Sabah)