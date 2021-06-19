Son dakika Beşiktaş transfer gelişmesi! İşte Kartalın gündemindeki

Beşiktaş Diego Costa’dan sonra forvete bir ismi daha transfer etmek istiyor. Tuchel’in gözden çıkardığı Chelsea’nin genç golcüsü Abraham, Roma’dan ayrılmaya hazırlanan Dzeko veya M’brough’ya veda eden Assombalonga’dan biri de Kartal’a gelebilir.

TUCHEL KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Kara Kartal, Chelsea’nin prensinin peşinde… Maviler’in altyapısında yetişen ve bir önceki dönem 18 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çeken, geçen sezon da 12 gol, 6 asistle oynayan Tammy Abraham, ligin ikinci yarısında gözden düştü. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formdan düşen 23 yaşındaki futbolcu, takımın başına Thomas Tuchel’in gelmesiyle de iyice kulübeye hapsoldu. Tuchel’in pek kadroda düşünmediği genç futbolcu için de Beşiktaş harekete geçti. Dış transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları görüşmelerde büyük çaba sarf ederken, İngiliz futbolcu için birçok Avrupa ekibinin devrede olduğu kaydedildi. Transfer oldukça zor gözükse de Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle oyuncuyu ve kulübünü ikna etmek adına yoğun mesaide.