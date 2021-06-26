Spor

Son dakika! Beşiktaş Sergen Yalçını resmen açıkladı

Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş, Sergen Yalçınla anlaştıktan sonra flaş bir paylaşımda bulundu. Böylece Beşiktaş Sergen Yalçını resmen açıklamış oldu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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Son dakika! Beşiktaş Sergen Yalçını resmen açıkladı
Son dakika! Beşiktaş Sergen Yalçını resmen açıkladı

Beşiktaş ‘ta Sıcak saatler yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 1 yıllık yeni bir anlaşma yapan Beşiktaş, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş Twitter hesabı, Sergen Yalçın’a itafen 10unYeriBurası hasthag’ini kullanarak BAşkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın fotoğrafını paylaştı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 19 Bir dakikadan az

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