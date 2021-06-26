Son dakika! Beşiktaş Sergen Yalçını resmen açıkladı

Beşiktaş ‘ta Sıcak saatler yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 1 yıllık yeni bir anlaşma yapan Beşiktaş, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş Twitter hesabı, Sergen Yalçın’a itafen 10unYeriBurası hasthag’ini kullanarak BAşkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın fotoğrafını paylaştı.