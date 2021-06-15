Spor

SON DAKİKA | Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı!

Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile kapatan Beşiktaş, teknik direktörü Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
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SON DAKİKA | Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı!
SON DAKİKA | Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı!

Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile tamamlayan Beşiktaş , Sergen Yalçın ile yeni sözleşme adına yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. beIN SPORTS’un haberine göre Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1.6 milyon Euro karşılığında sözleşme uzatma adına anlaşma sağladı. 

Beşiktaş’ın Sergen Yalçın ile yapacağı yeni sözleşmeye başarı bonuslarının da eklendiği belirtilirken Sergen Yalçın’ın da yine ekibiyle birlikte yola devam edeceğiz aktarıldı. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
0 17 Bir dakikadan az

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