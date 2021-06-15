SON DAKİKA | Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı!

Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile tamamlayan Beşiktaş , Sergen Yalçın ile yeni sözleşme adına yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. beIN SPORTS’un haberine göre Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1.6 milyon Euro karşılığında sözleşme uzatma adına anlaşma sağladı.

Beşiktaş’ın Sergen Yalçın ile yapacağı yeni sözleşmeye başarı bonuslarının da eklendiği belirtilirken Sergen Yalçın’ın da yine ekibiyle birlikte yola devam edeceğiz aktarıldı.