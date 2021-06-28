Spor

Son dakika! Beşiktaş Samsunspor kalecisi Nurullah Aslan ile anlaştı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşma sağlayan Beşiktaşta kaleci transferinde hedef Nurullah Aslan. İşte Beşiktaş - Nurullah Aslan transferinde son durum...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Son dakika! Beşiktaş Samsunspor kalecisi Nurullah Aslan ile anlaştı
Son dakika! Beşiktaş Samsunspor kalecisi Nurullah Aslan ile anlaştı

Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş ‘ta yeni sezon için hazırlıklar başladı.

Ersin Destanoğlu’nun Avrupa’ya olası transferi öncesinde arayışlarını hızlandıran siyah beyazlılar kaleci transferinde aradığı ismi buldu. Beşiktaş, Yılport Samsunspor’un 23 yaşındaki file bekçisi Nurullah Aslan’ın transferi için kırmızı beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardı.

Siyah beyazlılar, Nurullah için Samsun ekibine yaklaşık 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

14 maçta kalesini gole kapattı

2.02 boyundaki Nurullah Aslan bu sezon 1. Lig’de 36 maçta görev yaparken, kalesinde 33 gol gördü ve 14 maçta kalesini gole kapadı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe geçen sezon da istedi

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım geçen sezon yaz transfer döneminde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Nurullah Aslan için hem Beşiktaş’tan hem de Fenerbahçe’den resmi transfer teklifi aldık.” (Ajansspor)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 12 Bir dakikadan az

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