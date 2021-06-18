Spor

Son dakika! Beşiktaş Rosier ile anlaştı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier için Sporting Lizbona 3.5 milyon Euroluk yeni bir teklif yaptı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 8 saat önce
0 22 Bir dakikadan az
Son dakika! Beşiktaş Rosier ile anlaştı
Son dakika! Beşiktaş Rosier ile anlaştı

Beşiktaş , Fransız sağ bek oyuncu Valentin Rosier için Portekiz kulübü Sporting Lizbon’a yeni bir teklif yaptı.

Beşiktaş’ın teklifi

A Spor’da yer alan habere göre; siyah-beyazlı takım, Valentin Rosier için Sporting Lizbon’a 3.5 milyon Euro, bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ve başarı bonuslarının yer alacağı yeni bir teklif yaptı.

Rosier ne kadar kazanacak?

Kara Kartal’ın ise oyuncuyla 1.5 milyon Euro ödeme konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi. 

Görüşmeler olumlu

Ayrıca, görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Fransız sağ bekin de Sporting’ten Beşiktaş’a transferi için öncelik istediği belirtildi. 

Performansı

24 yaşındaki Fransız sağ bek, siyah-beyazlı takım ile çıktığı 37 maçta 3 gol ve 7 asist kaydetti. Rosier’in Sporting ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 8 saat önce
0 22 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Awaziem geliyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Awaziem geliyor

1 gün önce
Son dakika | Beşiktaşta Sergen Yalçın zirvesi!

Son dakika | Beşiktaşta Sergen Yalçın zirvesi!

1 gün önce
Son dakika: Beşiktaşın Diego Costa inadı! Transferde sıcak gelişme

Son dakika: Beşiktaşın Diego Costa inadı! Transferde sıcak gelişme

1 gün önce
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kongolu forvet Britt Assombalonga

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kongolu forvet Britt Assombalonga

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün