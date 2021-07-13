Spor

Son dakika! Beşiktaş Mehmet Topalı transfer ediyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş ’ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topalı transfer etmek istiyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 25 dakika önce
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Son dakika! Beşiktaş Mehmet Topalı transfer ediyor
Son dakika! Beşiktaş Mehmet Topalı transfer ediyor

Siyah beyazlı yönetim, transfer çalışmalarına başlarken yeni bir gelişme daha yaşandı.

SERGEN YALÇIN, MEHMET TOPAL ’I İSTİYOR

Ortacizgi.com ’un haberine göre;  Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Mehmet Topal ’ın transfer edilmesini talep etti.

Tecrübeli teknik adam, Mehmet Topal ’ı yerli oyuncu rotasyonunda kullanmak istiyor.

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Beşiktaş ’ta oynamak istediği ifade edildi.

Mehmet Topal ’ın uygun bir maaş karşılığında transfer edilme ihtimalinin olduğu belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 25 dakika önce
0 11 Bir dakikadan az

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