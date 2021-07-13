Spor

SON DAKİKA! Beşiktaş, Kenan Karamanla anlaştı!

Beşiktaş, serbest oyuncu statüsündeki milli futbolcu Kenan Karamanı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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SON DAKİKA! Beşiktaş, Kenan Karamanla anlaştı!
SON DAKİKA! Beşiktaş, Kenan Karamanla anlaştı!

Siyah beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı milli oyuncu Kenan Karaman ile bu hafta resmi sözleşme yapması bekleniyor. Hafta içi İstanbul’a gelecek olan Karaman ile son kez görüşecek olan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla 3 yıllık anlaşma yapacak. Resmi imzanın atılması durumunda, sağlık kontrollerinden geçecek olan Kenan, sonrasında takıma dahil olacak.

27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrafor oynuyor. Bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2’de oynadı. Son 3 sezonu Düsseldrof formasıyla geçiren milli futbolcu 29 maçta 7 gol 2 asist yaptı.

ALİ DANAŞ-İSTANBUL-DHA

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 8 Bir dakikadan az

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