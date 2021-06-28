Spor

Son dakika! Beşiktaş Kenan Karamanla 3 yıllık anlaşma sağladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar dış transferde ise Kenan Karaman ile anlaşma sağladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 19 Bir dakikadan az
Son dakika! Beşiktaş Kenan Karamanla 3 yıllık anlaşma sağladı
Son dakika! Beşiktaş Kenan Karamanla 3 yıllık anlaşma sağladı
Son dakika! Beşiktaş Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi…Teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar dış transferde ise Kenan Karaman ile anlaşma sağladı.

Son dakika! Beşiktaş Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş, Kenan Karaman ile kesin olarak anlaşma sağladı.

Son dakika! Beşiktaş Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı

A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası’nda görev alan ve önceki gün İstanbul’a dönen Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son dakika! Beşiktaş Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı

BONSERVİS ÜCRETİ YOK

Fortuna Düsseldorf’tan ayrılan 27 yaşındaki santrfor için bonservis ücreti ödenmeyecek.

Son dakika! Beşiktaş Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı

Takımdan ayrıldığı için kesin olarak bonservis ödenmeyecek Kenan için ekstra imza parası adı altında oyuncunun menajerine bonservis bedeli ödenmesi bekleniyordu.

Son dakika! Beşiktaş Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı

Siyah-beyazlılar yaptığı pazarlıklar sonucu bu bonservis bedelini de ortadan kaldırarak Kenan’ı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Son dakika! Beşiktaş Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı

Kenan Karaman geçtiğimiz sezon Bundesliga 2’de Düsseldorf formasıyla görev aldığı 29 maçta 7 gol, 2 asist yaptı. (Ajansspor)

transfer

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 19 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Beşiktaş transfer haberi: Kaan Ayhan için teklif yapıldı

Beşiktaş transfer haberi: Kaan Ayhan için teklif yapıldı

5 saat önce
Şampiyon Beşiktaş, sezonu 5 Temmuz’da açacak

Şampiyon Beşiktaş, sezonu 5 Temmuz’da açacak

11 saat önce
Beşiktaşta Kenan Karaman beklemede

Beşiktaşta Kenan Karaman beklemede

1 gün önce
Beşiktaşta sıra transfere geldi!

Beşiktaşta sıra transfere geldi!

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün