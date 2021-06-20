Spor

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçından flaş tazminat kararı!

Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden uzun vadeli sözleşme ve tazminat maddesi istemedi. Başarılı olduğum sürece zaten devam ederim diyen deneyimli hoca, Uzun mukaveleyle kendimi korumaya ihtiyacım yok. Beşiktaş ile aramda tazminat da söz konusu olamaz ifadelerini kullandı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 18 Bir dakikadan az
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Beşiktaş ‘ta yeni sözleşme için üst üste görüşmelerin ardından anlaşmaya varan Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, yarın son kez bir zirve yapacak. Sonrasında deneyimli hocanın 16 milyon TL ücret karşılığında 1 yıllık mukaveleye imza atması bekleniyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 18 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Son dakika transfer haberi! Galatasaray ve Beşiktaş, Arturo Vidal

14 saat önce
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Çinden orta sahaya Fernando

14 saat önce
Beşiktaş transfer haberi: NKoudouyu Olympiakos istiyor

Beşiktaş transfer haberi: NKoudouyu Olympiakos istiyor

21 saat önce
Son dakika haberi - Beşiktaşta önce hoca, sonra transfer

Son dakika haberi – Beşiktaşta önce hoca, sonra transfer

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün