Spor
Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçından flaş tazminat kararı!
Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden uzun vadeli sözleşme ve tazminat maddesi istemedi. Başarılı olduğum sürece zaten devam ederim diyen deneyimli hoca, Uzun mukaveleyle kendimi korumaya ihtiyacım yok. Beşiktaş ile aramda tazminat da söz konusu olamaz ifadelerini kullandı.
Beşiktaş ‘ta yeni sözleşme için üst üste görüşmelerin ardından anlaşmaya varan Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, yarın son kez bir zirve yapacak. Sonrasında deneyimli hocanın 16 milyon TL ücret karşılığında 1 yıllık mukaveleye imza atması bekleniyor.