Son dakika Beşiktaş haberi! Sergen Yalçın görüşmesinin perde
Beşiktaş ’ta beklenen zirve gerçekleşti, Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın bir araya geldi. Taraflar arasında gerçekleşen görüşmenin perde arkası ortaya çıktı. Sergen Yalçının istekleri belli oldu. Öte yandan transfer için kaynak yaratmak isteyen Beşiktaş, yıldız futbolcusuna gelen teklifi değerlendirme kararı aldı. İşte bonservis bedeli...
Şampiyon Beşiktaş ’ta büyük merakla beklenen Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki zirve dün gerçekleşti.
TRANSFER KONUŞULDU
Vodafone Park ’ta bir araya gelen Başkan Çebi ile Yalçın ’ın yeni imzalanacak sözleşmenin yanı sıra transfer ve kadro planlamasını tüm detaylarıyla masaya yatırdıkları belirlendi.
1 YILLIK SÖZLEŞME
Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Emre Kocadağ ile Çeşme ’de yaptığı ikili görüşmelerde yeni sözleşmenin bir senelik olmasını talep etmişti. Yalçın dün Başkan Çebi ile yaptığı toplantıda da kontratının bir yıllık olmasını istedi.
ÜCRET KONUSUNDA ANLAŞMA YAKIN
Bu talep Çebi tarafından kabul edildi. Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın ’ın yıllık ücret konusunda da anlaşmaya çok yakın oldukları öğrenildi.
GHEZZAL’I, ROSIER’İ VE 8 TRANSFER İSTEDİ
Sergen Yalçın, transfer ve kadro planlamasına yönelik taleplerini de tek tek bildirdi. Kiralık sözleşmeleri biten Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ’in mutlaka kadroda tutulmasını talep eden siyah-beyazlı hocanın sekiz yeni oyuncu istediği ifade edildi.
GÜÇLÜ BİR KADRO
akımdan ayrılan Aboubakar, Cenk Tosun, Montero, Dorukhan ve Mensah ’ın yerlerini doldurmak zorunda olduklarını bildiren Sergen Yalçın önümüzdeki sezon üç kulvarda yarışacaklarını belirterek güçlü bir kadro istedi.
1 STOPER 2 GOLCÜ, 3 ORTA SAHA
Bir stoper, üç orta saha, iki golcüyle kadroyu takviye etmeleri gerektiğini aktaran Yalçın ’ın ayrıca iki oyuncu daha istediği aktarıldı.
İMZA BEKLENİYOR
Başkan Ahmet Nur Çebi, mali tablonun elverdiği ölçüde tüm transferleri yapmaya çalışacaklarını dile getirdi. Çebi ’nin yönetim kurulu ile yapacağı görüşmeden sonra Sergen Yalçın ’a 1 yıllık sözleşme imzalatması bekleniyor.
LARİN PLANI BELLİ OLDU
Kartal ’ın Cyle Larin planı belli oldu. Siyah-beyazlı yönetim, Avrupa ’dan talipleri olan Kanadalı yıldızla önceki gün Vodafone Park ’ta masaya oturarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştu. Larin bu görüşmede Şampiyonlar Ligi ’nde top koşturmak ve kariyerini Beşiktaş forması altında sürdürmek istediğini ifade etmişti.
ALT SINIR 12 İLYON EURO
Siyah-beyazlı yönetim, 12-15 milyon euro düzeyinde bir teklif gelmesi halinde 26 yaşındaki golcüyü satmaya sıcak bakıyor. Tekliflerin 12 milyon euronun altında kalması halinde ise teknik heyetin çok güvendiği Larin elde tutulacak.
SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK
Kanadalı golcünün 2022 ’de bitecek kontratı da yeni sezon başlamadan yenilenecek. Larin ’in sözleşmesi 2024 ’e kadar uzatılacak. Yıldız oyuncunun yıllık ücretine zam da yapılacak. (Skorer)
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