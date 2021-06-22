Spor

Son dakika Beşiktaş haberi! Sergen Yalçın görüşmesinin perde

Beşiktaş ’ta beklenen zirve gerçekleşti, Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın bir araya geldi. Taraflar arasında gerçekleşen görüşmenin perde arkası ortaya çıktı. Sergen Yalçının istekleri belli oldu. Öte yandan transfer için kaynak yaratmak isteyen Beşiktaş, yıldız futbolcusuna gelen teklifi değerlendirme kararı aldı. İşte bonservis bedeli...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Son dakika Beşiktaş haberi! Sergen Yalçın görüşmesinin perde
Son dakika Beşiktaş haberi! Sergen Yalçın görüşmesinin perde
Son dakika Beşiktaş haberi! Sergen Yalçın görüşmesinin perde arkası!

Şampiyon Beşiktaş ’ta büyük merakla beklenen Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki zirve dün gerçekleşti.

Son dakika Beşiktaş haberi! Sergen Yalçın görüşmesinin perde arkası!

TRANSFER KONUŞULDU

Vodafone Park ’ta bir araya gelen Başkan Çebi ile Yalçın ’ın yeni imzalanacak sözleşmenin yanı sıra transfer ve kadro planlamasını tüm detaylarıyla masaya yatırdıkları belirlendi.

Son dakika Beşiktaş haberi! Sergen Yalçın görüşmesinin perde arkası!

1 YILLIK SÖZLEŞME

Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Emre Kocadağ ile Çeşme ’de yaptığı ikili görüşmelerde yeni sözleşmenin bir senelik olmasını talep etmişti. Yalçın dün Başkan Çebi ile yaptığı toplantıda da kontratının bir yıllık olmasını istedi.

Son dakika Beşiktaş haberi! Sergen Yalçın görüşmesinin perde arkası!

ÜCRET KONUSUNDA ANLAŞMA YAKIN

Bu talep Çebi tarafından kabul edildi. Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın ’ın yıllık ücret konusunda da anlaşmaya çok yakın oldukları öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş haberi! Sergen Yalçın görüşmesinin perde arkası!

GHEZZAL’I, ROSIER’İ VE 8 TRANSFER İSTEDİ

Sergen Yalçın, transfer ve kadro planlamasına yönelik taleplerini de tek tek bildirdi. Kiralık sözleşmeleri biten Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ’in mutlaka kadroda tutulmasını talep eden siyah-beyazlı hocanın sekiz yeni oyuncu istediği ifade edildi.

Son dakika Beşiktaş haberi! Sergen Yalçın görüşmesinin perde arkası!

GÜÇLÜ BİR KADRO

akımdan ayrılan Aboubakar, Cenk Tosun, Montero, Dorukhan ve Mensah ’ın yerlerini doldurmak zorunda olduklarını bildiren Sergen Yalçın önümüzdeki sezon üç kulvarda yarışacaklarını belirterek güçlü bir kadro istedi.

Son dakika Beşiktaş haberi! Sergen Yalçın görüşmesinin perde arkası!

1 STOPER 2 GOLCÜ, 3 ORTA SAHA

Bir stoper, üç orta saha, iki golcüyle kadroyu takviye etmeleri gerektiğini aktaran Yalçın ’ın ayrıca iki oyuncu daha istediği aktarıldı.

Son dakika Beşiktaş haberi! Sergen Yalçın görüşmesinin perde arkası!

İMZA BEKLENİYOR

Başkan Ahmet Nur Çebi, mali tablonun elverdiği ölçüde tüm transferleri yapmaya çalışacaklarını dile getirdi. Çebi ’nin yönetim kurulu ile yapacağı görüşmeden sonra Sergen Yalçın ’a 1 yıllık sözleşme imzalatması bekleniyor.

Son dakika Beşiktaş haberi! Sergen Yalçın görüşmesinin perde arkası!

LARİN PLANI BELLİ OLDU

Kartal ’ın Cyle Larin planı belli oldu. Siyah-beyazlı yönetim, Avrupa ’dan talipleri olan Kanadalı yıldızla önceki gün Vodafone Park ’ta masaya oturarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştu. Larin bu görüşmede Şampiyonlar Ligi ’nde top koşturmak ve kariyerini Beşiktaş forması altında sürdürmek istediğini ifade etmişti.

Son dakika Beşiktaş haberi! Sergen Yalçın görüşmesinin perde arkası!

ALT SINIR 12 İLYON EURO

Siyah-beyazlı yönetim, 12-15 milyon euro düzeyinde bir teklif gelmesi halinde 26 yaşındaki golcüyü satmaya sıcak bakıyor. Tekliflerin 12 milyon euronun altında kalması halinde ise teknik heyetin çok güvendiği Larin elde tutulacak.

Son dakika Beşiktaş haberi! Sergen Yalçın görüşmesinin perde arkası!

SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK

Kanadalı golcünün 2022 ’de bitecek kontratı da yeni sezon başlamadan yenilenecek. Larin ’in sözleşmesi 2024 ’e kadar uzatılacak. Yıldız oyuncunun yıllık ücretine zam da yapılacak. (Skorer)

süper lig görüşme

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 9 1 dakika okuma süresi

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