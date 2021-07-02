Spor

Son dakika Beşiktaş haberi! Salih Uçan ve Rosier kampa geliyor

Yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz ’da Nevzat Demir Tesisleri ’nde start verecek olan yönetim, Salih Uçan ve Valentin Rosier ’i bu kampa getirmeyi planlıyor. Yönetim, 10 gün sürecek hazırlık dönemi içinde en az 4 yeni ismi kadrosuna katmak istiyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 33 dakika önce
0 7 1 dakika okuma süresi
Son dakika Beşiktaş haberi! Salih Uçan ve Rosier kampa geliyor

Kara Kartal, 2021-22 sezonu hazırlıklarına 5 Temmuz ’da başlayacak. Yönetim, İstanbul ’da 10 gün sürecek kampa, en az 4 yeni oyuncu getirmeyi planlıyor.

Son dakika Beşiktaş haberi! Salih Uçan ve Rosier kampa geliyor

Bu doğrultuda ilk olarak Aytemiz Alanyaspor ’dan ayrılan Salih Uçan, Nevzat Demir Tesisleri ’ne gelen ilk futbolcu olacak.

Son dakika Beşiktaş haberi! Salih Uçan ve Rosier kampa geliyor

Beşiktaşlı idareciler, ikinci olarak yeni sözleşme için her konuda anlaştığı Valentin Rosier ’i Ümraniye ’ye getirmeyi istiyor.

Son dakika Beşiktaş haberi! Salih Uçan ve Rosier kampa geliyor

Sporting ’le yapılan görüşmelerde son aşamada bulunan dış transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ’nın, bu operasyona hafta sonuna kadar nokta koyması bekleniyor. 

Son dakika Beşiktaş haberi! Salih Uçan ve Rosier kampa geliyor

Kenan, hocaya bağlı

Almanya macerasını tamamlayan Milli futbolcu Kenan Karaman ’la da 3 yıllık ön anlaşma sağlayan yönetim, hücum hattında çok yönlü olarak görev yapabilen oyuncuyla henüz resmi imzaları atmadı.

Son dakika Beşiktaş haberi! Salih Uçan ve Rosier kampa geliyor

Yönetim, bu hafta içinde teknik direktör Sergen Yalçın ’la Kenan hakkında görüşüp olumlu bir geri dönüş alırsa bu transfere noktayı koyacak.

beşiktaş rosier

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 33 dakika önce
0 7 1 dakika okuma süresi

Benzer Haberler

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın 8 transfer

24 saat önce

Son dakika | Beşiktaş golcü transferi için pazarlıklara başladı!

24 saat önce

Ghezzal, Beşiktaşta kalmak istiyor

1 gün önce

Hulkun menajerinden Beşiktaş açıklaması

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün