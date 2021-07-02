Son dakika Beşiktaş haberi! Salih Uçan ve Rosier kampa geliyor

Kara Kartal, 2021-22 sezonu hazırlıklarına 5 Temmuz ’da başlayacak. Yönetim, İstanbul ’da 10 gün sürecek kampa, en az 4 yeni oyuncu getirmeyi planlıyor.

Bu doğrultuda ilk olarak Aytemiz Alanyaspor ’dan ayrılan Salih Uçan, Nevzat Demir Tesisleri ’ne gelen ilk futbolcu olacak.

Beşiktaşlı idareciler, ikinci olarak yeni sözleşme için her konuda anlaştığı Valentin Rosier ’i Ümraniye ’ye getirmeyi istiyor.

Sporting ’le yapılan görüşmelerde son aşamada bulunan dış transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ’nın, bu operasyona hafta sonuna kadar nokta koyması bekleniyor.

Kenan, hocaya bağlı

Almanya macerasını tamamlayan Milli futbolcu Kenan Karaman ’la da 3 yıllık ön anlaşma sağlayan yönetim, hücum hattında çok yönlü olarak görev yapabilen oyuncuyla henüz resmi imzaları atmadı.

Yönetim, bu hafta içinde teknik direktör Sergen Yalçın ’la Kenan hakkında görüşüp olumlu bir geri dönüş alırsa bu transfere noktayı koyacak.

beşiktaş rosier