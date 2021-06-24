Spor

Son dakika Beşiktaş haberi! Lecce, Güven Yalçını istiyor

Siyah-beyazlı takımın geçen sezon İtalya ’da Lecce ’ye kiraya verdiği Güven Yalçın ’la ilgili flaş bir gelişme gündeme geldi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Son dakika Beşiktaş haberi! Lecce, Güven Yalçını istiyor
Son dakika Beşiktaş haberi! Lecce, Güven Yalçını istiyor

Lecce geçen sezon Beşiktaş ‘tan kiraladığı Güven Yalçın’ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. İtalya basınında yer alan haberlerde, Lecce ’nin Güven ’i tekrar istediği yazıldı. La Gazzetta dello Sport’a son sezonda hiçbir zaman 11’de başlamayan ve hiçbir zaman gerçekten takımı etkileyemeyen Güven’in, Salento’ya (Lecce idman sahası)olası dönüşü senaryosunu gündeme getirdi.

Gazete haberinde, Aynı zamanda Corvino, Türk forvet Güven Yalçın’ı (Beşiktaş) Salento’ya geri getirmek için müzakereleri yeniden başlattı ” ifadelerini kullandı.

Serie B takımında geçen sezon 10 maçta oynayan 22 yaşındaki forvetin de İtalya ’da kalmaya sıcak baktığı aktarıldı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 23 Bir dakikadan az

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