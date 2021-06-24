Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi
Beşiktaşta son dakika Sergen Yalçın gelişmesi.... Beşiktaşı Süper Lig ve Türkiye Kupasında şampiyonluğa ulaştıran ancak yeni sözleşme konusunda yönetimle anlaşma sağlayamayan Sergen Yalçın, ayrılık kararı aldı. Başarılı teknik adamın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtildi. Yalçın ’ın dünkü görüşmenin ardından yakın çevresine sarf ettiği sözler de ort
Beşiktaş ‘ta Sergen Yalçın, gelecek sezon için siyah beyazlı kulüpte çalışmama kararı aldı. Başarılı teknik adamın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtildi. Yönetimin son teklifi ile kendisinin istediği rakam arasındaki fark bir hayli azalmış olmasına rağmen imza atmamasının da bundan kaynaklandığı ifade edildi. Yalçın ’ın dünkü görüşmenin ardından yakın çevresine şunları söylediği belirtildi:
KULÜBÜ DÜŞÜNMESEM AVUKATIMI YOLLARDIM
“Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş ’a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum.”