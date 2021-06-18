Spor

Son dakika Beşiktaş haberi! Dorukhan Toközde sürpriz olabilir

Beşiktaşla sözleşmesi sona eren ve Avrupa takımlarından teklif bekleyen Dorukhan Toközün kararını EURO 2020 sonrasında vereceği öğrenildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Son dakika Beşiktaş haberi! Dorukhan Toközde sürpriz olabilir
Son dakika Beşiktaş haberi! Dorukhan Toközde sürpriz olabilir

Kara Kartal ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Dorukhan Toköz, Avrupa ekipleriyle görüşmelerine devam ediyor. Özellikle İspanyol ekibi Celta Vigo ile temaslarını sürdüren Milli oyuncu için pazarlıklarda sona gelindiği öğrenildi. Ancak transferin EURO 2020 sonrasında biteceği öğrenilirken, 26 yaşındaki orta sahanın geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme olabileceği de gelen haberler arasında.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 22 Bir dakikadan az

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