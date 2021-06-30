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Son dakika Beşiktaş haberi! Cyle Larinde gizli tehlike!
Beşiktaş, Kanadalı golcünün 2022 ’de bitecek sözleşmesini 3 yıl uzatmak istiyor. Ancak menajeri tarafından yönlendirilen Cyle Larin ’in yapılan teklife henüz olumlu yanıt vermemesi siyah-beyazlıları endişelendiriyor.
Attığı kritik gollerle şampiyonluk yarışında takıma önemli katkılar sağlayan Vincent Aboubakar ’ı, bir menajerlik uyanıklığı nedeniyle kaybeden Beşiktaş Yönetimi, Cyle Larin ’de aynı akıbeti yaşamak istemiyor. Siyah-beyazlılar bu nedenle Kanadalı golcünün 2022 ’de bitecek sözleşmesini en kısa süre içinde uzatmanın hesaplarını yapıyor.
Kartal bu sezon 23 gol, 6 asistle çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Larin ’le önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacak. Geçen hafta gerçekleşen buluşmada gelen teklifleri Cyle Larin ’e ileten ve yeni sözleşme önerisinde bulunan siyah-beyazlıların, golcü oyuncunun menajeri tarafından aklının çelinmesi endişesini taşıdıkları belirlendi.