Spor

Son dakika Beşiktaş haberi! Cyle Larinde gizli tehlike!

Beşiktaş, Kanadalı golcünün 2022 ’de bitecek sözleşmesini 3 yıl uzatmak istiyor. Ancak menajeri tarafından yönlendirilen Cyle Larin ’in yapılan teklife henüz olumlu yanıt vermemesi siyah-beyazlıları endişelendiriyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 dakika önce
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Son dakika Beşiktaş haberi! Cyle Larinde gizli tehlike!
Son dakika Beşiktaş haberi! Cyle Larinde gizli tehlike!

Attığı kritik gollerle şampiyonluk yarışında takıma önemli katkılar sağlayan Vincent Aboubakar ’ı, bir menajerlik uyanıklığı nedeniyle kaybeden Beşiktaş Yönetimi, Cyle Larin ’de aynı akıbeti yaşamak istemiyor. Siyah-beyazlılar bu nedenle Kanadalı golcünün 2022 ’de bitecek sözleşmesini en kısa süre içinde uzatmanın hesaplarını yapıyor.

Kartal bu sezon 23 gol, 6 asistle çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Larin ’le önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacak. Geçen hafta gerçekleşen buluşmada gelen teklifleri Cyle Larin ’e ileten ve yeni sözleşme önerisinde bulunan siyah-beyazlıların, golcü oyuncunun menajeri tarafından aklının çelinmesi endişesini taşıdıkları belirlendi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 dakika önce
0 9 Bir dakikadan az

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