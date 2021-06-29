Son dakika Beşiktaş haberi! Atiba ve Gökhan Töre ile sözleşme

Teknik direktör Sergen Yalçın ’la anlaştıktan sonra futbolcu transferine ağırlık veren Beşiktaş Yönetimi, öncelikle sözleşmesi bitenlerin durumunu netleştirecek. Bir yıllık anlaşma yapılan Yalçın ’ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlılar, öncelikle Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile mukavele yenileme kararı aldı. Transfer çalışmalarını yürüten başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, her iki oyuncuyla da fazla sorun yaşamadan anlaşma sağladı.