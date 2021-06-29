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Son dakika Beşiktaş haberi! Atiba ve Gökhan Töre ile sözleşme
Kartal, dış transferin yanı sıra iç transferde de hareketli saatler yaşıyor. Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın ’ın kalmasını istediği futbolculardan Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile 1 yıllığına yeniden anlaşmaya vardı. İki futbolcuyla da sorun yaşanmadan el sıkışıldığı ifade edildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın ’la anlaştıktan sonra futbolcu transferine ağırlık veren Beşiktaş Yönetimi, öncelikle sözleşmesi bitenlerin durumunu netleştirecek. Bir yıllık anlaşma yapılan Yalçın ’ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlılar, öncelikle Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile mukavele yenileme kararı aldı. Transfer çalışmalarını yürüten başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, her iki oyuncuyla da fazla sorun yaşamadan anlaşma sağladı.