Spor

Son dakika Beşiktaş haberi! Atiba ve Gökhan Töre ile sözleşme

Kartal, dış transferin yanı sıra iç transferde de hareketli saatler yaşıyor. Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın ’ın kalmasını istediği futbolculardan Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile 1 yıllığına yeniden anlaşmaya vardı. İki futbolcuyla da sorun yaşanmadan el sıkışıldığı ifade edildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 19 Bir dakikadan az
Son dakika Beşiktaş haberi! Atiba ve Gökhan Töre ile sözleşme
Son dakika Beşiktaş haberi! Atiba ve Gökhan Töre ile sözleşme

Teknik direktör Sergen Yalçın ’la anlaştıktan sonra futbolcu transferine ağırlık veren Beşiktaş Yönetimi, öncelikle sözleşmesi bitenlerin durumunu netleştirecek. Bir yıllık anlaşma yapılan Yalçın ’ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlılar, öncelikle Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile mukavele yenileme kararı aldı. Transfer çalışmalarını yürüten başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, her iki oyuncuyla da fazla sorun yaşamadan anlaşma sağladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 19 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Adam Ounastan Beşiktaşa yeşil ışık

Adam Ounastan Beşiktaşa yeşil ışık

6 saat önce
Beşiktaş transferde Barış Alper Yılmaz’ın peşinde

Beşiktaş transferde Barış Alper Yılmaz’ın peşinde

14 saat önce
Beşiktaş haberi Diego Costa Avrupada kalmak istiyor

Beşiktaş haberi Diego Costa Avrupada kalmak istiyor

18 saat önce
Beşiktaşın hazırlık maçlarındaki rakiplerinden biri belli oldu

Beşiktaşın hazırlık maçlarındaki rakiplerinden biri belli oldu

19 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün