Son dakika Beşiktaş haberi! Adem Ljajicten yeşil ışık!

Siyah-Beyazlı yönetim, Adem Ljajic konusunda istediğini almak üzere… Takımda kalırsa yeni sezonda bonusları hariç 3.5 milyon Euro maaş alacak olan Sırp 10 numarayla yollarını ayırmak için bir toplantı yapan Kara Kartal ’a, tecrübeli isimden olumlu yanıt geldi. İtalya ’dan Genoa ve Torino, Rusya ’dan Spartak Moskova, Türkiye ’den de Adana Demirspor ’un istediği deneyimli ismin, kariyerine Çizme ’de devam etmeyi planladığı belirtildi. İlk etapta düşük bir bonservis talebinde bulunan yönetimin, anlaşma sağlanamaması halinde Ljajic ’i bedelsiz olarak da İtalya ’ya yollayabileceği ifade edildi.

Beşiktaş Gazetesi