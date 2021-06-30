Spor

Son dakika Beşiktaş haberi! Adana Demirspordan Adem Ljajic atağı!

Siyah-Beyazlılar ’ın 3.5 milyon Euro ’luk maaşı sebebiyle yollarını ayırma kararı aldığı Adem Ljajic ’in talipleri artıyor! İtalyan kulüpleri Genoa ve Torino ’nun ardından Süper Lig ’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor da Sırp yıldız için devrede...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Son dakika Beşiktaş haberi! Adana Demirspordan Adem Ljajic atağı!
Son dakika Beşiktaş haberi! Adana Demirspordan Adem Ljajic atağı!

Beşiktaş formasıyla geçen sezonun ilk yarısında beklentilerin çok altında kalan Adem Ljajic, ligin ikinci bölümü itibariyle çıkışa geçmişti. Kartal, sezonu çifte şampiyon olarak kapatsa da takıma istikrarlı bir şekilde katkı sağlayamayan Sırp 10 numara, gözden çıkarıldı. Yönetim, yeni sezonda 3.5 milyon Euro kazanacak olan 29 yaşındaki futbolcunun menacerine ayrılık kararını iletmişti.

Teklif yapılacak…

Son gelişmelerin ardından Genoa ve Torino ’nun takibine giren deneyimli oyuncu için son olarak Süper Lig ’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor ’un da devreye girdiği kaydedildi. Siyah- Beyazlılar ’ın, elinden çıkarmak için düşük bir bonservis bedeline razı olduğu futbolcu için Demirspor ’un bilgi aldığı ve teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

Beşiktaş Gazetesi

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 14 Bir dakikadan az

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