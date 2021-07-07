Spor

Son dakika Beşiktaş haberi! Aboubakar neden ayrıldığını açıkladı

Beşiktaşta sözleşmesinin bitmesinin ardından Al Nasr ile anlaşan Vincent Aboubakar, Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak Arabistan basınına konuştu. Aboubakar, Futbol kariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaşta yaşadım. İki kez Beşiktaşta zirveye çıktım ama Beşiktaşın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Al Nasra transfer olmayı seçtim. Bazen kendinize yeni bir meydan okuma ve yeni bir macera arıyorsunuz ifadelerini kullandı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Son dakika Beşiktaş haberi! Aboubakar neden ayrıldığını açıkladı
Son dakika Beşiktaş haberi! Aboubakar neden ayrıldığını açıkladı

Sözleşmesının bitmesinin ardından Al Nasr ile anlaşan Vincent Aboubakar, Arabistan basınına konuştu.

Beşiktaş ‘ta devam etmeme nedenini anlatan 29 yaşındaki Kamerunlu golcü, “Futbol kariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaş’ta yaşadım. İki kez Beşiktaş’ta zirveye çıktım ama Beşiktaş’ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Durumlar bazen bir futbolcunun kontrolünden çıkabiliyor. Ayrıca, taraftarla aramdaki bağ da çok iyiydi. Bana birçok teklif geldi. Al Nasr’a transfer olmayı seçtim. Bazen kendinize yeni bir meydan okuma ve yeni bir macera arıyorsunuz” ifadesini kullandı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 15 Bir dakikadan az

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