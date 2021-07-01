Son dakika | Beşiktaş golcü transferi için pazarlıklara başladı!

Beşiktaş’tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Beşiktaş’ın forvet transferi için düşündüğü ilk isim Mitrovic! (Sabah)

Mitrovic, Fulham’da 4 milyon Euro maaş alıyor. Beşiktaş bu maaşın tamamını ödemeyeceğini hem kulübe hem de oyuncuya iletti. İşte Beşiktaş’ın yeni teklifi…

Sergen Yalçın, kadrodan ayrılan isimlerin yerinin hemen doldurulmasını isterken golcü transferi için de fikrini ortaya koydu!

Vincent Aboubakar’ın ayrılığı sonrasında bu bölgeye etkili bir isim almayı düşünen yönetim, bir yandan da kendi şartlarına uygun isimler arıyor. İki forvet takviyesi isteyen Sergen Yalçın, takımın ana santraforu için Alexkandar Mitrovic’i belirledi.

Aksi halde ise Diego Costa’yı talep etti! Fulham’dan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki Sırp forvetin kiralanmasına İngiliz kulübü de sıcak bakarken taraflar arasındaki en büyük sorun oyuncunun 4 milyon €’luk maaşı…

Beşiktaş maaşının %60’lık bölümünü ödemeyi kabul ederken Fulham ise tamamının ödenmesini istedi. Sergen Yalçın’ın yönetimden talep ettiği bir diğer forvet ise Hatayspor’dan Mame Diouf oldu.

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