Spor

SON DAKİKA! Beşiktaş, Gökhan Töre ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Son dakika haberi... Beşiktaş, geçen sezon Malatyaspordan kadroya katılan ve sözleşmesi sezon sonunda sona eren Gökhan Töreyle yeniden anlaşma sağladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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SON DAKİKA! Beşiktaş, Gökhan Töre ile 2 yıllık anlaşma sağladı
SON DAKİKA! Beşiktaş, Gökhan Töre ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş , iç transferde bir ismi daha bitirdi. Atiba’yla 1 yıllık anlaşan siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon başında Yeni Malatyaspor’dan kadrosuna kattığı ve 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Gökhan Töre’yle yeniden anlaşma sağladı. 1 yıllık opsiyonu kullanmayan onun yerine direkt olarak 2 yıllık anlaşılan oyuncunun kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Tecrübeli futbolcunun pazartesi gerçekleşen yeni sezon çalışmalarında takımla birlikte yer alacağı öğrenildi.

Milli futbolcu geçtiğimiz sezon siyah beyazlı forma ile çıktığı 22 maçta 3 gol atıp 1 de asist yapmıştı. Sezonun yarısından fazlasını sakatlıklarla geçiren 29 yaşındaki kanat oyuncusu Sergen Yalçın’ın kritik maçlarda sonradan gol umudu olarak oyuna sürülüyordu. (A Spor)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 16 Bir dakikadan az

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