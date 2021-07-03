Son dakika! Beşiktaş Ghezzalın menajerini İstanbula çağırdı

Spor Toto Süper Lig ‘de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş ‘ta gündem transfer … Siyah beyazlılarda öncelik Rosier ve Ghezzal’ın takımda tutulmasıydı. Kartal, Cezayirli yıldızla ilgili flaş bir adım attı ve menajerini İstanbul’a çağırdı. Beşiktaş yönetimi, Ghezzal’ın menajeriyle bir görüşme yapıp transferi noktalamak istiyor.

A Spor’un haberine göre; Rachid Ghezzal’ın menajeri Anouir Fazuli önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek Beşiktaş yönetimiyle yüz yüze görüşme yapacak. Ghezzal’la anlaşılması durumunda Leicester’a teklif yapılacak.