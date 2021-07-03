Spor

Son dakika! Beşiktaş Ghezzalın menajerini İstanbula çağırdı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Leicester Cityden kiraladığı ve bu sezon da bonservisini almak istediği Cezayirli yıldız Rachid Ghezzalın menajerini İstanbula çağırdı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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Spor Toto Süper Lig ‘de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş ‘ta gündem transfer … Siyah beyazlılarda öncelik Rosier ve Ghezzal’ın takımda tutulmasıydı. Kartal, Cezayirli yıldızla ilgili flaş bir adım attı ve menajerini İstanbul’a çağırdı. Beşiktaş yönetimi, Ghezzal’ın menajeriyle bir görüşme yapıp transferi noktalamak istiyor.

A Spor’un haberine göre; Rachid Ghezzal’ın menajeri Anouir Fazuli önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek Beşiktaş yönetimiyle yüz yüze görüşme yapacak. Ghezzal’la anlaşılması durumunda Leicester’a teklif yapılacak.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 17 Bir dakikadan az

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