Son dakika! Beşiktaş, Edin Dzeko transferi için bastırıyor

Vincent Aboubakar’ın takımdan ayrılmasın ardından Şampiyonlar Ligi ’nde marka bir forvetle boy göstermeyi hedefleyen Beşiktaş , Edin Dzeko transferi için devrede. İtalyan gazeteci Di Marzio, Siyah Beyazlı ekibin Dzeko transferinde ısrarcı olduğunu ve girişimlerini sürdürdüğünü duyurdu.

Roma ’nın başına geçen Mourinho ’nun Boşnak golcüyü takımdan düşünmediği iddia ediliyor. Geride bıraktığımız sezon Roma formasıyla 38 resmi karşılaşmaya çıkan Dzeko, 13 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Kariyerinde Manchester City, Wolfsburg gibi kulüpler bulunan 35 yaşındaki yıldız, Devler Ligi ’nde oynayacağı için Beşiktaş ’a sıcak baktığı gelen haberler arasında.