Spor

Son dakika! Beşiktaş Diego Costaya yeni transfer teklifini yaptı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş, resmi transfer teklifi yaptığı Diego Costaya yeni teklifini iletti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 18 Bir dakikadan az
Son dakika! Beşiktaş Diego Costa'ya yeni transfer teklifini yaptı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi…Beşiktaş, resmi transfer teklifi yaptığı Diego Costa’ya yeni teklifini iletti.

Son dakika! Beşiktaş Diego Costa'ya yeni transfer teklifini yaptı

Beşiktaş, forvet transferi için çalışmalarına son sürat devam ediyor. 

Son dakika! Beşiktaş Diego Costa'ya yeni transfer teklifini yaptı

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, şimdi de transferleri bitirmeye hazırlanıyor.

Son dakika! Beşiktaş Diego Costa'ya yeni transfer teklifini yaptı

Siyah-Beyazlılar, daha önce de resmi teklif yaptığı Diego Costa’ya yeni teklifini iletti.

Son dakika! Beşiktaş Diego Costa'ya yeni transfer teklifini yaptı

A Spor’un haberine göre; Beşiktaş Diego Costa’ya 2 yıl için 5 milyon euro önerdi.

Son dakika! Beşiktaş Diego Costa'ya yeni transfer teklifini yaptı

Diego Costa’ya İspanya ve Portekiz’de Benfica’dan teklif olduğu ancak bu tekliflerin maddi olarak Beşiktaş’ın önerdiği düzeyde olmadığı iddia edildi.

Son dakika! Beşiktaş Diego Costa'ya yeni transfer teklifini yaptı

Forvet transferinde öncelikle Mitrovic’i isteyen Sergen Yalçın’ın da Diego Costa’ya onay verdiği iddia edildi.

Son dakika! Beşiktaş Diego Costa'ya yeni transfer teklifini yaptı

1 Ocak’tan bu yana kulüpsüz olan Diego Costa son olarak Atletico Madrid forması giymiş, 7 karşılaşmada 2 gol atmıştı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 18 Bir dakikadan az

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