Son dakika! Beşiktaş Diego Costaya yeni transfer teklifini yaptı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi…Beşiktaş, resmi transfer teklifi yaptığı Diego Costa’ya yeni teklifini iletti.

Beşiktaş, forvet transferi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, şimdi de transferleri bitirmeye hazırlanıyor.

Siyah-Beyazlılar, daha önce de resmi teklif yaptığı Diego Costa’ya yeni teklifini iletti.

A Spor’un haberine göre; Beşiktaş Diego Costa’ya 2 yıl için 5 milyon euro önerdi.

Diego Costa’ya İspanya ve Portekiz’de Benfica’dan teklif olduğu ancak bu tekliflerin maddi olarak Beşiktaş’ın önerdiği düzeyde olmadığı iddia edildi.

Forvet transferinde öncelikle Mitrovic’i isteyen Sergen Yalçın’ın da Diego Costa’ya onay verdiği iddia edildi.

1 Ocak’tan bu yana kulüpsüz olan Diego Costa son olarak Atletico Madrid forması giymiş, 7 karşılaşmada 2 gol atmıştı.