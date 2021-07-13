Spor

Son dakika! Beşiktaş Chelseaden Ike Ugboyu transfer ediyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş, Chelseanin genç golcüsü Ike Ugboyu transfer etmek istiyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Son dakika! Beşiktaş Chelseaden Ike Ugboyu transfer ediyor
Son dakika! Beşiktaş Chelseaden Ike Ugboyu transfer ediyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş , forvet bölgesine iki futbolcu almayı planlıyor.

Yıldız futbolcu Diego Costa ile görüşmelere devam eden Siyah-Beyazlılar, yedek kulübesinde kalmayı sorun etmeyecek bir forvet daha alacak.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’ya göre Beşiktaş, Chelsea’nin genç golcüsü Ike Ugbo’ya talip oldu. Chelsea ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Nijeryalı futbolcu için İngiliz kulübünün yakında kararını açıklaması bekleniyor. 

Ike Ugbo’ya Beşiktaş’ın yanı sıra Feyenoord,Genk ve PSV de talip.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 16 Bir dakikadan az

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