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Son dakika! Beşiktaş Chelseaden Ike Ugboyu transfer ediyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş, Chelseanin genç golcüsü Ike Ugboyu transfer etmek istiyor.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş , forvet bölgesine iki futbolcu almayı planlıyor.
Yıldız futbolcu Diego Costa ile görüşmelere devam eden Siyah-Beyazlılar, yedek kulübesinde kalmayı sorun etmeyecek bir forvet daha alacak.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’ya göre Beşiktaş, Chelsea’nin genç golcüsü Ike Ugbo’ya talip oldu. Chelsea ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Nijeryalı futbolcu için İngiliz kulübünün yakında kararını açıklaması bekleniyor.
Ike Ugbo’ya Beşiktaş’ın yanı sıra Feyenoord,Genk ve PSV de talip.