Spor

Son dakika – Beşiktaş Burak Kapacak için devrede!

Beşiktaş Yönetimi, yerli transfer kapsamında Bursasporlu Burak Kapacak için temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarından da Burak ile ilgilenecek olması nedeniyle işi çok kolay olmayan siyah-beyazlılar, kulübün mali şartlarına göre hareket edecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Son dakika - Beşiktaş Burak Kapacak için devrede!
Son dakika - Beşiktaş Burak Kapacak için devrede!

Yabancı transferi kadar yerli transfere de çok önem veren Beşiktaş Yönetimi, bu kapsamda belirlediği isimlerden biri olan Bursasporlu Burak Kapacak için temaslarını sürdürüyor.

Yabancı sayısının düşürülüp, yerli sayısının artacak olması nedeniyle Burak gibi yetenekleri kadroya dahil etmeye çalışan yönetim, bu transferde de rakipleriyle mücadele edecek.

Milliyet’in haberine göre; Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarından da Burak ile ilgilenecek olması nedeniyle işi çok kolay olmayan siyah-beyazlılar, kulübün mali şartlarına göre hareket edecek.

Transferde kesinlikle “açık arttırma” yöntemine katılmayacak olan Beşiktaş Yönetimi, şartları kabul etmeyenle pazarlık yapmayacak.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 15 Bir dakikadan az

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