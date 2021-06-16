Spor

Son dakika! Beşiktaş Alex Teixeiraya teklifini yaptı! 2+1 yıllık

Beşiktaş son dakika transfer haberi... 10 numara arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Alex Teixeiraya kanca attı. Siyah Beyazlı ekip, Shakhtar Donetsk formasıyla adını duyuran, son olarak Jiangsu Suning forması giyen ve şu sıralar boşta olan Brezilyalı yıldıza 2+1 yıllık sözleşme önerdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Son dakika! Beşiktaş Alex Teixeiraya teklifini yaptı! 2+1 yıllık
Son dakika! Beşiktaş Alex Teixeiraya teklifini yaptı! 2+1 yıllık

Shakhtar Donetsk ’te yıldızı parlayan ve Şubat 2016 ’da 50 milyon Euro ’ya Jiangsu Suning ’e transfer olan Alex Teixeira’ya Beşiktaş kancası… Ocak 2021’de Çin’den ayrılan ve şu sıralar bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldıza Siyah Beyazlı ekip teklfini iletti.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 10 numara arayışında olan Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldıza sezonluk 2 milyon Euro’dan 2+1 yıllık sözleşme önerdiğini duyurdu.

Shakhtar Donetsk’ten JS Suning’e 50 milyon Euro’ya transfer olan Teixeria, Ocak 2021’den beri boşta.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 11 Bir dakikadan az

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