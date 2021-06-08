Spor
Slaven Bilic: Atiba bir efsane
İngiltereden Çinin yolunu tutan Beşiktaşın eski hocası Slaven Bilicten, FANATİKe özel açıklamalar: Atiba Hutchinsonın, Beşiktaşta başarılı olacağını biliyordum. Kanadalı değil, İngiliz yada Hırvat olsaydı, bugün çok daha popüler bir futbolcuydu. Kendisi, kulübün efsane oyuncuları arasındaki yerini aldı. Benim için Atiba, Zlatan İbrahimovic, Ryan Giggs ve Luka Modric gibi bir oyuncu. Onun gibi isimler, futbolun elçisi olarak gösterilmeli. Sporun her alanındaki
İngiltere Premier Ligi’nde geçen sezon WBA ile Aralık ayında yollarını ayıran Beşiktaş ‘ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, kısa bir süre boşta kaldıktan sonra Çin Süper Ligi ekibi Beijing Guoan’a imza atmıştı.
Çin’deki kariyerine başlayan Hırvat hocaya, eski takımının Süper Lig ‘de kazandığı şampiyonluğu, Sergen Yalçın’ı ve elbette Kara Kartal’a gelmesinde başrolü oynadığı Atiba Hutchinson’ı sorduk.