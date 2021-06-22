Spor

Sergen Yalçın’da geri sayım

Beşiktaş ’ı 3 yıl sonra şampiyonlukla buluşturan teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimin yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor. Tarafların yakın süre içerisinde kalan pürüzleri de giderip imzaları atması bekleniyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 59 dakika önce
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Sergen Yalçın’da geri sayım
Sergen Yalçın’da geri sayım

Siyah-Beyazlı formayla futbolcu olarak yaşadığı şampiyonlukların ardından bu kez teknik direktör olarak takımını çifte kupayla buluşturan Sergen Yalçın ’ın, takımıyla sözleşmesi sona ermişti. Yönetim adına başarılı hocayla görüşmeleri sürdüren Asbaşkan Emre Kocadağ, bu doğrultuda önemli gelişmeler kaydetti. Tarafların, yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda ortak noktaya ulaşmaya oldukça yakın olduğu ve son pürüzlerin giderilmesi sonrasında resmi imzaların atılmasının beklendiği bildirildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 59 dakika önce
0 13 Bir dakikadan az

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