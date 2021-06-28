Spor

Sergen Yalçın; Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile koordineli

Sergen Yalçınla 1 yıllık sözleşme yapan yönetim, yeni dönemde başta transfer olmak üzere birçok alanda iletişimin güçlendirilmesi konusunda da anlaştı. Bu doğrultuda; Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, Yalçınla daha koordineli çalışacak.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Sergen Yalçın; Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile koordineli
Sergen Yalçın; Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile koordineli

Siyah-Beyazlılar ’da 1 aydan fazladır süren Sergen Yalçın ’ın yeni sözleşmesi konusu, önceki akşam tatlıya bağlanmıştı. Çifte kupalı teknik adamla 1 yıllık yeni anlaşma sağlayan yönetim, yeni kararlar aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın ’ın önceki akşam Kocadağ ’ın evinde yaptığı 1 saatlik zirvede maddi konulardan çok yeni planlamanın konuşulduğu kaydedildi. 22 milyon TL maaş artı bonuslarla toplamda 30 milyon TL ’lik bir anlaşmaya varan taraflar, kadro planlaması ve transfer konusunda da iletişimin artırılması konusunda el sıkıştı.

Rosier ve Ghezzal ’ı istedi

Bu doğrultuda yeni sezonda yapılacak transfer çalışmalarında yapılacak hamleler konusunda yöneticiler; Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın ’la daha koordineli çalışacak. Takviyeler için atılacak adımlarda teknik ekip de söz sahibi olacak. Öte yandan başarılı hocanın, önceki günkü görüşmede başkandan; Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ikilisiyle yola devam edilmesini istediği, Çebi ’nin de tüm şartları zorladıklarını ilettiği belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 11 1 dakika okuma süresi

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