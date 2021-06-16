Spor

Sergen Yalçın Beşiktaşla anlaştı mı? Heyecanlandıran paylaşım

Beşiktaş, Sergen Yalçınla sezonu iki kupayla tamamladı. Yoğun bir sezonun ardından bir süredir tatilde olan Sergen Yalçının keyfi yerinde. Tecrübeli teknik adamın elektrikli motosikletle gezdiği anları arkadaşı Rüyhan Duralı sosyal medyada yayınladı. Duralının Geliyor, yaklaşmakta olan ifadeleri Sergen Yalçının Beşiktaşla anlaştığına yorumlandı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 17 Bir dakikadan az
Sergen Yalçın Beşiktaşla anlaştı mı? Heyecanlandıran paylaşım
Sergen Yalçın Beşiktaşla anlaştı mı? Heyecanlandıran paylaşım

Sergen Yalçın Beşiktaş’la anlaştı mı? Heyecanlandıran paylaşım… Beşiktaş, Sergen Yalçın’la sezonu iki kupayla tamamladı. Yoğun bir sezonun ardından bir süredir tatilde olan Sergen Yalçın’ın keyfi yerinde.

Tecrübeli teknik adamın elektrikli motosikletle gezdiği anları arkadaşı Rüyhan Duralı sosyal medyada yayınladı.

Duralı’nın ‘Geliyor, yaklaşmakta olan’ ifadeleri Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’la anlaştığına yorumlandı. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 17 Bir dakikadan az

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