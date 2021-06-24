Sergen Yalçın Beşiktaş ile Süper Ligin en iyisi oldu! 2,11 ortalama

Sergen Yalçın, efsanesi olduğu Beşiktaş ‘a teknik adam olarak geldiğinde müthiş bir taraftar desteğini arkasına almıştı. Anadolu takımlarından gösterdiği başarıya rağmen Yalçın’ın Beşiktaş’ta göstereceği performans merak ediliyordu.