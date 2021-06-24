Spor
Sergen Yalçın Beşiktaş ile Süper Ligin en iyisi oldu! 2,11 ortalama
Sergen Yalçın, 2019-2020 sezonun bitimine 15 hafta kala Beşiktaşın başına geçmişti. Yalçın bu dönemde 2020-21 sezonu sonuna kadar geçen süreçte müthiş bir istatistik yakaladı ve 2,11 ortalama ile mevcut teknik adamlar için uzak ara en başarılı teknik direktör oldu. Sergen yalçın bu başarısını Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile taçlandırmıştı
Sergen Yalçın, efsanesi olduğu Beşiktaş ‘a teknik adam olarak geldiğinde müthiş bir taraftar desteğini arkasına almıştı. Anadolu takımlarından gösterdiği başarıya rağmen Yalçın’ın Beşiktaş’ta göstereceği performans merak ediliyordu.