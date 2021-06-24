Spor

Sergen Yalçın Beşiktaş ile Süper Ligin en iyisi oldu! 2,11 ortalama

Sergen Yalçın, 2019-2020 sezonun bitimine 15 hafta kala Beşiktaşın başına geçmişti. Yalçın bu dönemde 2020-21 sezonu sonuna kadar geçen süreçte müthiş bir istatistik yakaladı ve 2,11 ortalama ile mevcut teknik adamlar için uzak ara en başarılı teknik direktör oldu. Sergen yalçın bu başarısını Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile taçlandırmıştı

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 29 dakika önce
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Sergen Yalçın Beşiktaş ile Süper Ligin en iyisi oldu! 2,11 ortalama
Sergen Yalçın Beşiktaş ile Süper Ligin en iyisi oldu! 2,11 ortalama

Sergen Yalçın, efsanesi olduğu Beşiktaş ‘a teknik adam olarak geldiğinde müthiş bir taraftar desteğini arkasına almıştı. Anadolu takımlarından gösterdiği başarıya rağmen Yalçın’ın Beşiktaş’ta göstereceği performans merak ediliyordu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 29 dakika önce
0 11 Bir dakikadan az

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