Spor

Sergen Yalçın açıklaması: Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki

Beşiktaş haberi... Süper Ligin son şampiyonu Beşiktaşta transfer çalışmaları devam ederken sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile henüz yeni bir sözleşme yapılmadı. Sergen Yalçının takımdaki geleceği Beşiktaş taraftarının merak ettiği konuların başında yer alıyor. A Sporda konuşan yorumcu Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın ile Beşiktaş arasındaki son durumu yorumladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Sergen Yalçın açıklaması: Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki
Sergen Yalçın açıklaması: Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ederken sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile henüz yeni bir sözleşme yapılmadı. Sergen Yalçın’ın takımdaki geleceği Beşiktaş taraftarının merak ettiği konuların başında yer alıyor.

A Spor’da konuşan yorumcu Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın ile Beşiktaş arasındaki son durumu yorumladı.

Sergen Yalçın olmazsa Beşiktaş için başka bir planı değil, projesi olabileceğini ifade eden Serdar Sarıdağ, “Beşiktaş’ın bu kadrosunu bu şekilde oynatabilecek Türkiye’de başka hoca yok. Şenol Güneş, Sergen Yalçın gibi üçüncü bölge oyununu sever. O ekol yok şu an Türkiye’de.” dedi.

Beşiktaş yönetiminin Sergen Yalçın ile ortak bir noktada buluşacağını ifade eden Serdar Sarıdağ, “Bu iş uzamaz çünkü planlama yapmaları lazım. Zaten uzarsa Galatasaray ile aynı durumda olur Beşiktaş. Aradaki tek fark Beşiktaş’ın başkanı var, Galatasaray’ın başkanı yok” dedi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 19 Bir dakikadan az

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