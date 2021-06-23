Şenol Güneşten EURO 2020 yorumu: Sorumlusu benim! Sınavı iyi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 A Grubu’nda İsviçre’ye 3-1 kaybedilen karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Şenol Güneş, “3-1’den sonra üzgünüz. Bu gruptan çıkmayı hedefliyorduk. Çıkacak gücümüzün de olduğunu düşünerek buraya geldik. Zaten elemelerden sonra gruptan çıkmak, güzel futbol oynamak hedefimizdi. Güzel bir hikaye yazma imkanı vardı. Bu turnuvayı iyi kullanamadık. Ama maalesef düşündüğümüzün tam tersi oldu.” dedi ve ekledi:

‘Biz atamadık, rakip ilk geldiği pozisyonda attı’

Taraftarlarımıza, futbol severlere verdiğimiz beklentilerin altında kaldık. Yetenek, karakter önemli ama güçlü de olmak çok önemli. Ama ilk maçta yaşanan kayıp sonrası oldukça büyük bir travma geçirdik. Sonrasında Galler maçı geldi. Bugün daha iyiydik oyuna baktığımızda. Her şeye rağmen toparlanma oldu. İlk başta kazanmak için sahaya çıkan takım bunu gösterdi. Pozisyonlar da üretti. Biz atamadık, rakip ilk geldiği pozisyonda attı. Hücuma gittiğimizde 2’nci golü yedik. Buna rağmen ilk yarı denk sayılabilir.

‘Hem Galler hem de bu maça üzgünüm’

”Maçın tamamına baktığımız zaman maçı kaybeden bir takım olarak bizim düşündüğümüz, oynadığımız oyunun anlayış olarak geride olduğu anları da gördük. İsviçre topa sahip olan bir takım. Onların da yetenekli oyuncuları var. Biz golleri bulabilseydik, sonuç farklı olabilirdi. Kazanabilirdik. Hem Galler hem de bu maça üzgünüm. Bu maçlar, kazanılacak maçlardı. Oyun olarak iki maç da İtalya maçının gölgesinde kaldı.”

‘Hem bizim hem de oyuncular için büyük bir imtihan’

”Bütün oyuncularım elinden gelen gayreti gösterdi ama olmadı. Hem gruptan çıkma hem de bu sahnede kendilerini gösterme şansı vardı. Üst seviyede olmaları gerekiyordu. Onu kullanamadılar. Onlar da çok üzgün. İlk defa bu tecrübeyi edindiler. Hem bizim hem de oyuncular için büyük bir imtihan. Bu imtihanı başarıyla geçip, en azından son 16’ya kalıp, oradan geçmemiz gerekiyordu. Bazen başarısızlık daha büyük tecrübe katabilir. İnşallah öyle olacaktır.”